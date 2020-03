Volksbank, Stadt-Spakasse und Sparda-Bank : Bank-Filialen in Solingen und Remscheid vorübergehend geschlossen

Solingen/Remscheid Die Ausbreitung des Coronavirus führt nun auch bei Geldinstituten zu Einschränkungen.

So teilte am Dienstag die Volksbank im Bergischen Land mit, „zum Schutz der Mitarbeiter und der Kunden“ sieben ihrer insgesamt 24 Filialen ab Donnerstag, 26. März, vorübergehend zu schließen. Betroffen davon sind die Standorte in Wald und in Aufderhöhe. Darüber hinaus in Remscheid auch die Standorte Hasten und Handweiser. „Wir sind aber auch in diesen schwierigen Zeiten für unsere Kunden da“, betont Vorstandsvorsitzender Andreas Otto. Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker bleiben erreichbar. Persönliche Ansprechpartner finden die Kunden in den jeweiligen Nachbarfilialen. Otto bittet die Kunden gleichwohl zu prüfen, ob sich ihr Anliegen nicht auch mit einem Anruf oder einer E-Mail klären lässt.