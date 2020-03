Straßenverkehr in Solingen : Warten auf neue Signalanlagen

Solingen Im Kreuzungsbereich Mangenberger Straße/Untengönrather Straße ist die neue Signalanlage noch nicht in Betrieb genommen. Ebenso wenig wie die neue Ampel im Bereich Schwarze Pfähle in Merscheid. Die Ampeln sollen Unfallgefahren mindern.

Unfälle An der Ausfahrt der Viehbachtalstraße in die Straße Schwarze Pfähle ereigneten sich 77 Unfälle binnen zehn Jahren von 2007 bis 2017. Die Politik dort sah im Gegensatz zur Unfallkommission – diese fordert die Ampelanlage seit 2013 – zunächst keine Notwendigkeit für eine Signalanlage. Auf Druck der Bezirksregierung, der Unfallkommission und der Stadtverwaltung wurde die Anlage nun vorbereitet. Allein die Installation der eigentlichen Ampelanlage fehlt noch.

Im Zuge der Baumaßnahme für die Signalanlage im Kreuzungsbereich Mangenberger Straße / Untengönrather Straße wurde die Bushaltestelle „Kotten“ näher an die neue Ampel verlegt und eine Buspräferenzspur angelegt. Das Rechtsabbiegen in die Untengönrather ist durch eine Vergrößerung des Abbiegeradius verbessert worden. Das verhindert, dass große Fahrzeuge nicht mehr den Gehweg überfahren müssen.

Die Haltelinien der Linksabbieger auf die Mangenberger Straße in Richtung Innenstadt und die auf der Untengönrather Straße werden zurückversetzt, um ebenfalls das Abbiegen größerer Fahrzeuge zu verbessern. Für die Fußgänger wurde an jedem Knotenarm eine Furt zur Querung der Fahrbahn angelegt.

Auch in Merscheid ist man von einer neuen Ampelanlage nicht durchweg begeistert. An der Vieh-Ausfahrt Merscheider Straße / Bebelallee / Schwarze Pfähle ist jetzt für den Verkehr aus Richtung Frankfurter Damm / Innenstadt kommend der Bau einer Signalanlage mit entsprechenden Querungen für Fußgänger vorbereitet worden. Teile der Politik in der Bezirksvertretung Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid sehen die Signalanlage nach wie vor kritisch. „Ich bin immer noch dagegen. Ich bezweifle, dass die Anlage etwas an den Unfallzahlen ändern wird“, sagte jüngst Bezirksbürgermeister Marc Westkämper (CDU) im Gespräch mit unserer Redaktion.