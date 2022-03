Schwerer Unfall in Wipperfürth : Autofahrer kracht gegen Baum und wird lebensgefährlich verletzt

Foto: Feuerwehr Wipperfürth 6 Bilder Autofahrer kracht in Wipperfürth gegen Baum und wird eingeklemmt

Wipperfürth Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Wipperfürth in seinem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Bei einem Unfall in Wipperfürth ist ein Autofahrer am Dienstagabend schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilt, wurde der Löschzug Thier um 17.51 Uhr alarmiert. In der Thier-Kohlgrube kam ein Mann von der Fahrbahn ab. Er krachte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum am Straßenrand. Durch die starke Verformung der Karosserie wurde der Fahrer eingeklemmt.

Die Einsatzkräfte aus Wipperfürth und Thier sicherten das Fahrzeug und leiteten umgehend die Menschenrettung ein. Das gestaltete sich aufgrund der Fahrzeugposition jedoch nicht einfach. Mit Hilfe von hydraulischen Rettungsgeräten wurde der Fahrer aus dem Auto befreit.

Die Lenksäule wurde mittels Spreizer und Anschlagketten vom Fahrer weggebogen. Schwer verletzt kam der Autofahrer in eine Spezialklinik. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen einem Rettungshubschrauber dorthin gebracht.

Vorab wurden die Einsatzstelle sowie der Landeplatz für den Rettungshubschrauber gegen die anbrechende Dämmerung ausgeleuchtet. Bis 21 Uhr waren die Einsatzkräfte für Aufräumarbeiten vor Ort. Im Einsatz waren insgesamt 30 Feuerwehrmänner und sieben Fahrzeuge.

(ldi)