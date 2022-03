Polizei spricht von Nötigung im Straßenverkehr : Unbekannter bedroht jungen Hückelhovener Autofahrer

Hückelhoven Die Polizei meldet eine Vorfall, der auf der Autobahn 46 in Richtung Heinsberg begann. Später erfolgte eine Auseinandersetzung an einer Ampel. Zeugen werden gesucht.

Der junge Mann konnte einen Zusammenstoß nur vermeiden, indem er nach rechts auswich. Anschließend folgte der Fahrer des anderen Pkw dem Hückelhovener in geringem Abstand und verließ ebenfalls an der Anschlussstelle Heinsberg die Autobahn. Der Hückelhovener fuhr in Richtung Heinsberg und musste an einer Ampel anhalten. Der Fahrer des anderen Pkw hielt links neben ihm auf dem Fahrstreifen in Richtung Geilenkirchen. Er stieg aus seinem Fahrzeug und kam zur Fahrerseite des 20-Jährigen. Er schrie ihn an, bedrohte ihn und hielt er einen spitzen Gegenstand in der rechten Hand, den er versuchte, hinter seinen Beinen zu verstecken. Der Unbekannte stieg wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Geilenkirchen davon. Er war 1,85 bis 1,95 Meter groß, schlank, hatte eine Glatze, sprach Deutsch und trug einen dunklen Strickpullover. Bei seinem Fahrzeug handelte es sich um einen älteren Pkw, ähnlich eines VW Golf, in dunkler Farbe und mit dunklen Stahlfelgen. Es war mit Geilenkirchener Kennzeichen ausgestattet (GK-). Hinweise unter Telefon 02452 9200. Hinweise auch online: https://heinsberg.polizei.nrw.