Gesundheitseinrichtungen brauchen Untersützung : Solinger Appell an Mediziner und Pflegepersonal

Solinger Appell an Mediziner und Pflegepersonal

Nicht mehr praktizierende Ärzte oder Pflege- und Fachpersonal, das nicht oder nicht mehr in Beschäftigung ist und Kapazitäten anbieten kann, werden dringend gesucht.

Die Krankenhäuser sowie die Pflege- und Gesundheitseinrichtungen in Solingen werden während der Corona-Krise in den kommenden Wochen und Monaten dringend Unterstützung benötigen - von Ärzten, die derzeit nicht (mehr) praktizieren, von Medizinstudenten sowie von Pflege- und Fachpersonal, welches nicht oder nicht mehr in Beschäftigung ist und Kapazitäten anbieten kann. Mit diesen zusätzlichen Kräften soll sichergestellt werden, dass die Kliniken und Einrichtungen auch dann alles Notwendige leisten können, falls die Belastungen dort extrem steigen.