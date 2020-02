Kommunalwahl 2020 : CDU Ohligs nominiert Ratskandidaten

Solinger Der Ohligser Stadtbezirksverband nominierte jetzt seine Kandidaten für die Ratswahl im September.

Ein gutes halbes Jahr vor den Stadtratswahlen im September nehmen die Vorbereitungen der Parteien in der Klingenstadt langsam, aber sicher immer mehr an Fahrt auf. Am 29. Februar wird sich beispielsweise die Solinger CDU zu einem Parteitag treffen, bei dem es um die Kür der Kandidaten für den Herbst geht. Wobei in den Stadtbezirksverbänden der Union im Vorfeld bereits Nominierungen stattfinden.

In Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid war es am Montagabend so weit. Dort will die CDU mit einer Mischung aus jüngeren und älteren Parteimitgliedern in den bevorstehenden Wahlkampf ziehen. So wurden neben dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Stadtrats-Fraktion, Daniel Flemm, mit Lukas Schrumpf und Erik Meinert zwei weitere Christdemokraten im Junge-Union-Alter nominiert. „Ich freue mich über die Unterstützung. Das gibt starken Rückwind für den gewählten politischen Kurs und den kommenden Parteitag“ sagte Daniel Flemm, auf den insgesamt 44 von 47 möglichen Stimmen entfallen waren.