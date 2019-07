Überfall in Solinger Innenstadt : 22-Jähriger nach Überfall festgenommen

Solingen In der Solinger Innenstadt wurde ein dreiköpfige Gruppe von einem jungen Mann angegriffen, der auf zwei Personen einschlug und eine Geldbörse raubte.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.25 Uhr wurde ein Trio am Klosterwall in der Solinger Innenstadt von einem Mann zunächst angepöbelt. Als die Gruppe dem Mann zu verstehen gab, keinen Ärger haben zu wollen, verzog sich der Mann zunächst. Wenig später trafen beide Parteien erneut aufeinander, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in einer gemeinsamen Presseerklärung.