Investition in Solingen : Neue Galvanik für Technisches Berufskolleg

Die alte Galvanikanlage im Berufskolleg bleibt bis zur Fertigstellung der neuen Galvanik in Betrieb. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen In das Technische Berufskolleg in Solingen werden zwölf Millionen Euro investiert. Eine neue Galvanik entsteht an der Blumenstraße, am Weyersberg werden Metallbildner und Graveure in einem neuen Haus zusammengeführt.

Das Baufeld für die neue Galvanik des Technischen Berufskollegs (TBK) hinter dem Hauptgebäude an der Blumenstraße ist bereitet. Einige Bäume mussten dafür weichen. „Alle Versorgungsleitungen für die neue Galvanik sind bereits verlegt“, sagt Martin Wagner. Diese vorbereitenden Arbeiten seien zum Teil kompliziert, obendrein umfangreich gewesen, ergänzt der Architekt des städtischen Gebäudemanagements.

Direkt vor dem Haus 10 des TBK, in dem die alte Galvanik der Schule untergebracht ist und bis zur Fertigstellung des Neubaus weiter in Betrieb bleiben wird, sollen im November die Bauarbeiten aufgenommen werden. „Die Ausschreibung läuft, ich gehe bei der Höhe der Bausumme davon aus, dass sich Unternehmen für die vielfältigen Aufträge bewerben werden“, sagt Martin Wagner.

Info 1700 Schüler lernen am TBK Fördergelder Die Investitionssumme in Höhe von zwölf Millionen Euro für das Technische Berufskolleg wird zu 80 Prozent vom Land NRW bezuschusst. Weitere zehn Prozent an Fördergeldern fließen aus dem Projekt gute Schule.der Eigenanteil der Stadt beläuft sich auf zehn Prozent. Angebot Das Technische Berufskolleg zählt rund 1700 Schüler. Allgemeine Schul­abschlüsse von der Hauptschule bis zum Abitur können hier erlangt werden. Neben den Fachbreichen Gestaltungs- und Oberflächentechnik gehören auch Metall- und Maschinenbautechnik, Kfz-Technik, Bau- und Energietechnik sowie Informationstechnik zum umfangreichen Ausbildungsangebot.

Die neue Galvanik hat eine Größenordnung von 800 Quadratmetern auf zwei Geschossen. Gleichzeitig läuft eine Ausschreibung für ein weiteres Neubau-Projekt des Technischen Berufskollegs, und zwar an der Weyersberger Straße. Metallbildner und Graveure sollen in einem neuen Haus 601 auf dem Schulgelände zusammengeführt und dort in Theorie und Praxis unterrichtet werden. Eine Schweißerei sowie Umkleideräume und Duschen werden hier im Erdgeschoss eingerichtet. Im Obergeschoss gibt es einen speziellen Raum für die Graveure und einen Klassenraum. Im zweiten Obergeschoss ist unter anderem ein Multifunktionsraum vorgesehen.

Das weitaus größere Bauprojekt, auch vom Kostenvolumen her, ist aber die neue Galvanik des Technischen Berufskollegs. „Zwei Drittel des Investitionsprojektes in Höhe von rund zwölf Millionen Euro entfällt auf die Galvanik, das restliche Drittel auf die Baumaßnahme an der Weyersberger Straße“, sagt Architekt Martin Wagner. Wobei nach dem Neubau der Galvanik auch Haus 10 kernsaniert wird. „Klassenräume und eine Werkstatt für die Galvanik sollen in diesem Haus dann untergebracht werden“, erklärt der Mitarbeiter des Gebäudemanagements.

In einem Fabrikgebäude (l.) neben dem Haupthaus des Berufskollegs wurden Wohnungen für Auszubildende und Lehrgangsteilnehmer eingerichtet. Foto: Meuter, Peter (pm)

Zwei Jahre Bauzeit sind für die neue Galvanik und das Projekt an der Weyersberger Straße vorgesehen, so dass im Herbst 2021 die umfangreichen Baumaßnahmen abgeschlossen sein könnten. Technische Herausforderungen stellt die Galvanik auch mit einer großen Wasseraufbereitung dar. Allein hier werden etwa zwei Millionen Euro verbaut. „Beide Bauprojekte werden im laufenden Betrieb erledigt“, sagt Architekt Martin Wagner. Für die Galvanik der Schule ist das besonders wichtig. Denn Solingen ist nur einer von ­lediglich zwei Standorten in Deutschland, an dem die ­duale Ausbildung zum Oberflächen­beschichter sowie die Weiterbildung zum staatlich geprüften Galvanotechniker angeboten wird.

Auf der Freifläche vor Haus 10 (hinten), in dem die alte Galvanik angesiedelt ist, entsteht der Neubau. Foto: Meuter, Peter (pm)