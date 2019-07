Rupelrath gehört zu den schönsten Flecken Solingens : Ein Idyll – irgendwo zwischen den Welten

Die St. Reinoldi Kapelle ist seit Jahrhunderten der Mittelpunkt des Lebens in Rupelrath. Heute finden in dem kleinen Gotteshaus aber nur noch sporadisch Gottesdienste statt. Foto: Meuter, Peter (pm)

Rupelrath Rupelrath mit der St. Reinoldi Kapelle gehört zu den schönsten Orten in Solingen. Die Hofschaft hat bis heute ihren dörflichen Charme bewahrt.

Der Blick geht links an dem mit Schiefer verkleideten Kirchturm vorbei auf den Friedhof an der Nordseite der kleinen St. Reinoldi Kapelle. Im Hintergrund setzen sich die ersten Höhenzüge des Bergischen Landes im gleißenden Licht des Sommerhimmels in Szene – wobei sich die Landschaft am äußersten südwestlichen Rand Solingens kaum entscheiden kann, was sie sein will.

Bergisches Land oder Rheinland ? Die Frage lässt sich hier in Rupelrath, wo die Hügel des Bergischen in der rheinischen Tiefebene auslaufen, auch religionsgeschichtlich nicht so ohne Weiteres beantworten. Was sich wiederum nur zu gut an der Historie der pittoresken Kapelle ablesen lässt. Denn als das Gotteshaus im Jahr 1487 erstmals schriftlich erwähnt wurde, befanden sich Deutschland und damit Rupelrath gerade mal am Vorabend der Reformation.

Info Das zweitälteste Gebäude Solingens Geschichte Die St. Reinoldi Kapelle in Rupelrath gilt nach der Evangelischen Kirche Wald, deren Turm auf eine rund 1000-jährige Geschichte zurückblicken kann, als das zweitälteste Gebäude in der Klingenstadt. Das Gotteshaus dürfte seit dem 14. Jahrhundert bestehen. Für 1718 ist eine teilweise Erneuerung überliefert. Nach dem Clever Religionsvergleich 1672 wurde die Kapelle den Protestanten zugesprochen. Kapellen-Name Die Hofschaft Rupelrath ist neben Dortmund und Köln der einzige Ort, an dem Reinold verehrt wird. In der Figur des nie heilig gesprochenen Reinold könnten drei historische Gestalten vereint sein. Rupelrath soll der Legende nach im Jahr 1056 der Ort gewesen sein, an dem der Kölner Erzbischof Anno II. die als Reliquien verehrten Gebeine des „heiligen“ Reinold an eine Dortmunder Gesandtschaft übergeben hat.

Ein Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung, das seine Spuren auch in dem kleinen Ort hinterließ. Denn spätestens in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts war Rupelrath eine Art Vorposten des bergischen Protestantismus an der Nahtstelle zum eher katholischen Rheinland. Mit der Folge, dass die reformierten, also calvinistisch ausgerichteten Protestanten von Rupelrath unter anderem jene Fresken in der kleinen Kirche übertünchten, die das Jüngste Gericht mit Christus, Maria und Johannes dem Täufer zeigen.

Erst im Jahr 1952 wurden die Wandmalereien wieder freigelegt, die seitdem die Kapelle zu einem beliebten Ausflugsziel kunstinteressierter Besucher hat werden lassen. Ansonsten jedoch vermittelt der Ort mit seinen hübschen Fachwerkhäusern und den weit ausgedehnten Feldern nach wie vor den Eindruck, als sei hier die Zeit zumindest ein bisschen stehen geblieben. So kann es bisweilen durchaus passieren, dass sich die Fahrt zur Kapelle auf den letzten Metern verzögert, weil ein Landwirt beispielsweise seine Kuhherde über die enge Straße führt, die durch die Hofschaft verläuft.

Klarer Fall, dann haben die Vierbeiner natürlich Vorfahrt. Wovon man sich indes nicht allzu sehr täuschen lassen sollte. Denn in Wirklichkeit gehört Rupelrath mit seinen rund 50 Einwohnern als Teil von Aufderhöhe längst zu den bevorzugten Wohnlagen Solingens. Was wiederum dazu führt, dass die Evangelische Kirchengemeinde Rupelrath zu den aktivsten christlichen Gemeinschaften in der gesamten Klingenstadt zählt.

Das Ehepaar Ricarda und Werner Wilke lebt seit Jahrzehnten in der Hofschaft Rupelrath. Foto: Meuter, Peter (pm)

Ricarda Wilke lebt seit den 1970er Jahren in der Hofschaft. Viele Jahre lang, bis 1999, diente sie der Gemeinde als Küsterin in der Kapelle. Doch auch im Ruhestand sind Ricarda Wilke und ihr Mann Werner weiterhin die idealen Ansprechpartner, wenn es darum geht, etwas über den kleinen Ort beziehungsweise dessen Geschichte und Geschichten zu erfahren.

„Die Kapelle ist bis heute vor allem für Hochzeiten sehr beliebt“, sagt Ricarda Wilke, während sie den großen Schlüssel im Türschloss des Gotteshauses umdreht. Die Pforte öffnet sich und gibt den Blick frei auf das Kircheninnere mit dem steinernen Fußboden, den braunen Holzbänken sowie der Orgel, die hoch oben über dem Raum der Kapelle thront. Mittlerweile finden in der Kapelle nur noch einige wenige Male pro Jahr Frühgottesdienste statt. Ferner gibt es an Weihnachten die besonders stimmungsvolle Christmette.

Ansonsten haben sich wichtige Teile des Gemeindelebens – jenseits besonderer Feiern – jedoch bereits seit vielen Jahren in die 1952 errichtete Christuskirche verlagert, wie Stephanie Mergehenn berichtet, die vor etlichen Jahren aus dem Ruhrgebiet nach Solingen zog und seitdem Mitglied der Rupelrather Gemeinde ist.