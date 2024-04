Neue Pfarrerin Solinger Stadtkirchengemeinde bekommt Verstärkung aus Ostfriesland

„Zukünftig arbeitet Schmid mit 50 Prozent einer Vollzeitstelle als Kollegin von Pfarrerin Friederike Höroldt in der Stadtkirchengemeinde. Mit weiteren 25 Prozent wird sie den Pfarrdienst in der Kirchengemeinde Dorp verstärken. Einen solchen Pfarrdienst in zwei evangelischen Gemeinden gab es in Solingen bisher noch nicht. Er ist Teil der neuen regionalen Zusammenarbeit, die Ende des vergangenen Jahres für die Evangelische Kirche in Solingen vereinbart wurde“, hieß es jetzt in einer offiziellen Mitteilung der Kirche.