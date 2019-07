Umgestaltungpläne rund um den Ohligser Markt : Kneipenszene statt Autos

Kein schöner Anblick: Viele Akteure in Ohligs finden, dass durch den Parkplatz auf dem Markt wertvoller Platz verschenkt wird. Mit Hilfe von Umbauten soll erreicht werden, dass mehr urbanes Leben im Zentrum des Stadtteils Einzug hält. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Die Parkplätze auf dem Marktplatz sollen verschwinden. Denkbar wäre zudem ein Wasserspiel. Ziel ist es, mehr Platz für Veranstaltungen zu haben und eine neue Gastromeile zu schaffen.

Über Jahre hinweg war den Verantwortlichen, wenn es um die Neugestaltung des Ohligser Zentrums ging, der Frust förmlich in die Gesichter geschrieben. Sämtlichen vollmundigen Ankündigungen privater Investoren, die Gegend um den Marktplatz endlich aufzuwerten, folgten in schöner Regelmäßigkeit stets die Enttäuschungen. Doch mittlerweile erscheint die Wende vollzogen. Denn nachdem vor einigen Jahren bereits das Wohngebiet Olbo-Park entstanden ist, befinden sich nun auch die Entwickler des neuen O-Quartiers in den Startlöchern.

Wobei sich die späteren Eigentümer und Mieter des O-Quartiers nicht allein auf die rund 300 Wohnungen in der Siedlung freuen dürfen. Jenseits der eigenen vier Wände sind nämlich ebenfalls signifikante Veränderungen in Planung, die ihrerseits ein spürbares Plus an Lebensqualität bringen sollen – für die Neubürger wie für die alteingesessenen Ohligser.

So ist beispielsweise vorgesehen, auch den Marktplatz direkt vor dem zukünftigen O-Quartier im Rahmen der gleichsam anstehenden Umgestaltung der Innenstadt gründlich umzukrempeln. Wo heute noch Autos parken, könnten dann demnächst – wenigstens bei gutem Wetter – Gäste an den Tischen schon bestehender und neu hinzukommender gastronomischer Betriebe ihren Kaffee oder ein kühles Bier genießen.

„Wir müssen es einfach schaffen, dass der große Marktplatz besser genutzt wird“, sagte am Freitag beispielsweise der Geschäftsführer der Ohligser Jongens, Joachim Junker. Zuvor hatte sich Junker in den zurückliegenden Wochen immer wieder mit Vertretern der Interessen- und Standortgemeinschaft (ISG) sowie mit Bezirkspolitikern getroffen, um sozusagen die Pflöcke für die anstehende Umgestaltung des Ohligser Zentrums einzuschlagen, für die ab dem kommenden Jahr rund 4,6 Millionen Euro an Fördermitteln in den Stadtteil fließen sollen.

Dabei schwebt den Akteuren im Stadtteil in gewisser Weise ein Masterplan vor. So könnte auf dem neu hergerichteten Markt nach der Vorstellung von Jongens sowie ISG unter anderem auch ein Wasserspiel entstehen, das bei Veranstaltungen abzusenken wäre, derweil die vom Platz verbannten Autos auf einige neu zu schaffende Parkbuchten an der Aachener Straße umgeleitet würden.

Gleichwohl ist gerade die Parkraumbewirtschaftung in Ohligs nicht unumstritten. Einige Händler befürchten nämlich, dass Parkplätze wegfallen. „Da gehen die Meinungen auseinander“, sagte nun etwa Brigitte Kiekenap als Vorsitzende der Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG). Parallel betonte die OWG-Vertreterin aber auch, sie selbst würde einen autofreien Marktplatz befürworten. Kiekenap: „Wir müssen schließlich Lösungen finden, die für die Zukunft Bestand haben“.

Eine Einschätzung, die die OWG-Vorsitzende mit Marc Westkämper, Bezirksbürgermeister von Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid, teilt. Durch die Fördergelder erhalte der Stadtteil die Chance, langfristig an Profil zu gewinnen, unterstrich der CDU-Mann jetzt noch einmal. Besondere Hoffnungen setzt Westkämper auf die ebenfalls geplante moderne Pflasterung auf der Düsseldorfer Straße sowie auf einige neu entstandene Cafés und Kneipen im Bereich Lennestraße.

Rund um die Lennestraße haben sich Cafés angesiedelt. Mit einer Umgestaltung der „falschen“ Kreisel könnte die Aufenthaltsqualität erhöht werden. Foto: Meuter, Peter (pm)