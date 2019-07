Handball-Bundesliga : Das Erfolgsrezept des Bergischen HC heißt Beständigkeit

Solingen Der Handball-Bundesligist hat in seiner Aufstiegssaison überzeugt. Der Liga-Chef schwärmt von der Arbeit bei den bergischen Löwen. Deren Ziel heißt erneut Klassenerhalt.

Aktuell werden im Trainingslager in der Steiermark die Grundsteine für die am 22. August beginnende Saison gelegt. Wirtschaftlich sind die Pflöcke seit Jahren gesetzt, wofür der Verein unlängst von Frank Bohmann in einem RP-Interview gelobt wurde. „Beim Bergischen HC hat man sich gründlich Gedanken gemacht und zum Beispiel nicht das schnelle Investorengeld genommen“, sagte der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL). Man sei bei seinen Wurzeln in Solingen und Wuppertal geblieben und habe sich dennoch mit der Metropole Düsseldorf vernetzt.

Nach dem (vorerst) gescheiterten Projekt, eine Mehrzweck-Arena an der Stadtgrenze seiner Heimspielstätten Solingen und Wuppertal zu planen, weicht der Bergische HC bis 2022 pro Saison für bis zu sechs Spiele in den Düsseldorfer ISS-Dome aus. Ein Schritt, den Bohmann für sinnvoll erachtet: „Der Umzug birgt Risiken und Chancen. Aber wer im Handball in den nächsten 20 Jahren Meister werden will, der wird das wahrscheinlich nicht in einer Schulsporthalle tun.“