Prozess in Solingen : Dior-Diebstahl führt direkt in die Haft

Solingen Wer ein Dior-Parfüm für 150 Euro geklaut hat, aber zur Berufungsverhandlung aus der Strafhaft vorgeführt wird, muss ein beachtliches Vorstrafenregister haben. So wie der 40-jährige Angeklagte.

Vor Gericht gab er Einblicke in sein Leben, das seit der Pubertät in Schieflage geraten ist. Mit einem Joint hatte es angefangen, später kam Ecstasy dazu. Als das nicht mehr reichte, wurde Kokain geraucht. Und von dort war es dann nur noch ein Schritt zum Heroin. Als er noch den Joint in der Hand hielt, habe er Angst gehabt vor harten Drogen. Aber dann seien da die Partys gewesen und offenbar immer irgendwelche Leute, die irgendwas zum Aufputschen in der Tasche hatten. Erst waren die Jugendfreunde weg, dann auch die langjährige Freundin. Nach drei Lehrjahren war bei der praktischen Prüfung alles wunderbar gelaufen.