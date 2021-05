Nach zweimaliger Quarantäne : Wie der BHC versucht, die Saison zu retten

Wuppertal/Solingen Der Bergische HC musste innerhalb kürzester Zeit zwei Mal in Quarantäne. Jetzt hat der Klub sein Hygienekonzept nochmal nachgeschärft – damit die Saison zu Ende gespielt werden kann.

Als die Handballer des Bergischen HC Mitte April aus der Quarantäne kamen, konnten sie zwei Spiele absolvieren. Es wurden zwei Niederlagen, einmal gegen den amtierenden Meister und Tabellenführer der Handball-Bundesliga, gegen den THW Kiel. Und gegen den Tabellenzweiten, die SG Flensburg-Handewitt. Doch die Niederlagen waren nicht das Schlimmste für den Tabellenachten. Nach dem Spiel wurde klar: Ein Spieler des BHC hat sich mit dem Coronavirus infiziert, im Teambus saßen die Handballer danach mehrere Stunden zusammen. Das Gesundheitsamt Solingen ordnete abermals Quarantäne an.

Die Situation sei nicht einfach, sagt Jörg Föste, Geschäftsführer des Klubs. „Wir schauen momentan von Stunde zu Stunde. Wir müssen hochgradig flexibel sein“, sagt Föste. Bis zum 2. Mai dauerte die zweite Quarantäne, am 5. Mai trat der BHC in Essen an. Mit Erfolg, er gewann 32:22 gegen Tusem.