Urteil in Bamberg : Hohe Bewährungsstrafen für geklaute Abi-Prüfungsaufgaben

Bamberg Nachgemachte Schlüssel, ein entwendeter und aufgesägter Safe, Daten-Diebstahl: Drei ehemalige Schüler eines Bamberger Gymnasiums haben wegen gestohlener Abitur-Prüfungsaufgaben Bewährungsstrafen erhalten.

Es sei eine geplante Tat mit „krimineller Energie“ gewesen, sagte der Richter bei der Urteilsverkündung am Montag vor dem Amtsgericht Bamberg. Zwei der Beschuldigten waren im Mai 2020 vor ihren Abi-Prüfungen in das Büro des Direktors eingedrungen, hatten den Tresor aufgebrochen und Aufgaben in den Fächern Deutsch, Englisch und Latein entnommen. Dafür bekamen die 19-Jährigen wegen Sachbeschädigung und Diebstahl eine Jugendstrafe von neun Monaten, ausgelegt auf zwei Jahre Bewährung. Zudem müssen sie an einem Projekt für gemeinnützige Tätigkeiten teilnehmen.