Urteil in Düsseldorf : Terror finanziert – Geldstrafen für Angeklagte vom Niederrhein

Kleve/Düsseldorf Die Beschuldigten waren der Terrorfinanzierung angeklagt, da sie einem mutmaßlichen Terroristen mit Geld versorgt hatten, mit dem er sich unter anderem ein Nachtsichtgerät gekauft haben soll.

Die Urteile gegen einen 31-jährigen Deutsch-Algerier, einen Deutsch-Amerikaner (34) sowie einen Deutsch-Spanier mit marokkanischen Wurzeln (30) hält sogar der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht in Düsseldorf für vergleichsweise mild, wie er im weiteren Prozessverlauf erklärte. Die Männer erhielten Geldstrafen in Höhe von 1000 bis 2500 Euro. Die unterschiedlichen Beiträge beruhen nicht auf unterschiedlichen Schuldgehältern, sondern auf der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Beschuldigten.

Das Verfahren gegen das Trio war von jenem gegen einen 30-jährigen Klever, dem vom Bundesstaatsanawalt wegen der Beteiligung an der terroristischen Vereinigung al-Nusra-Front in Syrien im Jahr 2013 unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, abgetrennt worden. Einer des Trios wurde in Goch geboren, er lebt aktuell in Kleve und arbeitet in Emmerich. Ein weiterer lebte zeitweilig in Kleve, der Dritte wurde in Kleve geboren und lebt aktuell in Essen. Sie sollen den Hauptangeklagten im Sonntagsunterricht der Klever Moschee kennengelernt haben, kurz bevor dieser über die Türkei nach Syrien reiste.