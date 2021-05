Kühl und regnerisch : Wetterdienst warnt vor teils schweren Sturmböen in NRW

Offenbach Nach einem überwiegend ruhigen Wochenstart bringt Tief „Eugen“ verbreitet stürmisches Wetter nach Deutschland. Der Westen muss sich auf teils schwere Sturmböen gefasst machen.

Am Dienstag gibt es viele Wolken, zudem fällt im Nordwesten Regen, der sich südostwärts ausbreitet, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Der Regen kann im Norden in Schauer und einzelne Gewitter übergehen. Im Südosten werden vor allem in der ersten Tageshälfte noch sonnige Abschnitte erwartet. Die Höchstwerte liegen im Norden und Westen bei 9 bis 14 Grad, sonst bei 13 bis knapp 20 Grad. Im Westen und Nordwesten kann es teils schwere Sturmböen geben, auf exponierten Gipfeln sogar Orkanböen.