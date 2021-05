Freizeitparks in Corona-Zeiten : Heide Park Soltau öffnet als erster Freizeitpark - wann folgt NRW?

Mit Maske und Abstand, negativem Testergebnis und verbindlichem Tagesticket dürfen im Heide Park Soltau wieder Besucher in den Freizeitpark. Foto: dpa/Philipp Schulze

Soltau Der erste Freizeitpark hat in Deutschland seit dem 1. Mai wieder geöffnet. Vorreiter ist damit der niedersächsische Heide Park Soltau. Doch wann ist es in NRW so weit?

Seit Samstagabend sind die Fahrgeschäfte wieder geöffnet und der Park ist gut besucht. Das Verwaltungsgericht Lüneburg hatte einer Klage stattgegeben und somit die Eröffnung ermöglicht. Die Betreiber berufen sich dabei auf eine gute Vorbereitung und ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept.

Damit kommen allerdings auch etliche Einschränkungen und Auflagen mit auf die Besucher zu. Überall im Park gilt Abstand- und Maskenpflicht. Gleichzeitig hat die Geschäftsführung angekündigt, nur die Hälfte der möglichen Besucher überhaupt auf das Gelände zu lassen, um auch damit eine weitere Entzerrung zu ermöglichen.

Zutritt haben demnach nur Gäste mit einem tagesgebundenen Online-Ticket in Verbindung mit einem negativen PCR- oder Antigen-Test. Das Testergebnis kann entweder mitgebracht werden, eine Drive-In-Teststation ermöglicht aber auch auf dem Parkplatz einen kurzfristigen Test. Für Niedersachsen ist der Test kostenfrei, Besucher aus anderen Bundesländern müssen dafür 18 Euro zahlen. Die Testregelung gilt für alle ab sechs Jahren. Vollständig Geimpfte können auf den Test verzichten. Alle Besucher müssen sich zudem ausweisen, um eine Nachverfolgung zu ermöglichen.

In Nordrhein-Westfalen ist derweil noch keine baldige Öffnung der Freizeitparks abzusehen. Vielmehr hoffen die Parkbetreiber alle auf den Sommer.

Phantasialand bei Brühl

Der Freizeitpark in Brühl bei Köln ist sehr beliebt und der am zweithäufigsten besuchte Park Deutschlands. Themenbereiche mit zahlreichen Fahrgeschäften und Shows locken in einer regulären Saison von Ende März bis Anfang November mit einigen Wochen Winterspezial bis zu 2 Millionen Besucher an (Stand 2019). Auf der Internetseite heißt es: „Der Sommer wird kommen - und wir machen uns bereit, um Sie hoffentlich schon bald wieder im Phantasialand willkommen heißen zu können.“ Online-Tagestickets können allerdings bereits vorgebucht werden - der frühestmögliche Termin ist hier der 21. Mai 2021. Besitzer von Tickets für einen früheren Zeitpunkt können diese auf Juni oder September umbuchen.

Movie Park in Bottrop

Auch der Freizeitpark mit Schwerpunkt Film in Bottrop ist ein Besuchermagnet und empfängt in normalen Zeiten bis zu 1,5 Millionen Besucher pro Saison. Wegen der Corona-Pandemie wird auch hier noch die Zeit genutzt, den Park weiter auszubauen und auf die Besucher vorzubereiten. Im Moviepark ist ebenfalls jetzt schon ein Ticketkauf möglich - allerdings ohne festes Datum. Die flexiblen Eintrittskarten können bis zum 7. November eingelöst werden, 48 Stunden zuvor wird das Ticket dann verbindlich reserviert werden müssen.

Abenteuerpark Fort Fun

Der Freizeitpark im Sauerland gehört eher zu den kleineren Anlagen und lockt um die 265.000 Besucher pro Saison an. Die Betreiber zeigen sich auf ihrer Internetseite jedoch optimistisch, im Sommer in die Saison 2021 starten zu können. Hier setzt man wie im Movie Park auf flexible Eintrittskarten, die dann innerhalb der Saison eingelöst werden können. Außerdem gibt es ein besonderes Angebot für Jahreskartenbesitzer. Die sind bis zum eigentlichen Ablaufdatum plus die Anzahl der außerplanmäßig geschlossenen Tage gültig.

Ketteler Hof

Der Freizeitpark mit Wildgehege zwischen Ruhrgebiet und Münsterland ist vor allem für Kinder ein großes Abenteuer. Bisher warten auch hier die Betreiber auf die Öffnungserlaubnis des Landes. Bisher können nur Gutscheine gekauft werden. Bei Jahreskarten verhält es sich ähnlich wie im Abenteuerpark Fort Fun.

(june)