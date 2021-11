Hilden : Kampf um den Abi geht in zweite Runde

Der Abenteuerspielplatz Hilden der Freizeitgemeinschaft wird jedes Jahr von rund 20.000 Kndern und Erwachsenen besucht. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hilden Die Stadt will den Abenteuerspielplatz von der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte übernehmen. Weil sie ihn angeblich wirtschaftlicher betreiben kann, steht in einer Vorlage für den Jugendhilfeausschuss am 15. November. „Wir kommen auf andere Zahlen“, widerspricht Marc Kürten, Zweiter Vorsitzender der Freizeitgemeinschaft.

Seit mehr als 40 Jahren betreibt die Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte den Abenteuerspielplatz an der Richard-Wagner-Straße, Hildens bekannteste Jugendeinrichtung. Die Stadt will den „Abi“ übernehmen, berichtete die RP bereits Anfang Oktober. Warum und wieso: Dazu legt Sozialdezernent und Erster Beigeordneter (Stellvertreter des Bürgermeisters) Sönke Eichner jetzt einen ausführlichen Bericht im Jugendhilfeausschuss am 15. November vor.

Dazu muss man wissen: Die Entscheidung liegt bei der Politik. Entschieden ist noch nichts. Und hinter den Kulissen wird heftig gerangelt. Es geht um Geld und Einsparungen. „Die Stadt behauptet, dass sie den Abi preiswerter betreiben kann. Wir kommen auf andere Zahlen“, zieht Marc Kürten, Zweiter Vorsitzender der Freizeitgemeinschaft, die Berechnungen der Verwaltung in Zweifel.

Info Traditionsreicher großer freier Träger Die Freizeitgemeinschaft ist ein traditionsreicher, großer sozialer Träger. Sie betreibt nicht nur den Abenteuerspielplatz, sondern auch drei inklusive Kindergärten sowie einen familienunterstützenden Dienst. Der Verein ist ein Sozial-Unternehmen mit rund 170 Angestellten und einem Umsatz von rund 5,6 Millionen Euro im Jahr.

Es gibt auch andere freie Träger, die wichtige Aufgaben für die Stadt übernehmen. Die Verträge mit der Sozialpädagogischen Einrichtung (SPE) Mühle und der Evangelischen Gemeinde lägen unterschriftsreif vor, lässt Sönke Eichner die Stadtverordneten wissen. Nur der Kontrakt mit der Freizeitgemeinschaft nicht. Grund: Die „finanziellen Erwartungen“ der Freizeitgemeinschaft und die finanziellen Möglichkeiten der Verwaltung lägen weit auseinander. Man habe überlegt, die Öffnungstage von fünf auf vier Tage zu reduzieren und den Abi am Wochenende zu schließen. Das wolle aber die Stadt nicht. Man könne auch versuchen, sich um Fördermittel beim Landschaftsverband Rheinland zu bemühen. Damit könne man aber nicht dauerhaft die „strukturelle Finanzlücke“ schließen. „Ein belastbares und verlässliches Konzept des Trägers zur (...) Überwindung der Finanzierungslücke liegt der Verwaltung bislang nicht vor“, hält der Jugenddezernent fest.

Die Stadt könne den Abi „in erheblicher Weise wirtschaftlich günstiger“ betreiben. Das Team des Abi könne übernommen werden. Die Übernahme sei ein Beitrag des Amts für Jugend, Schule und Sport zur politisch gewollten Konsolidierung des Haushalts. Hintergrund: Kämmerin und Dezernentin Anja Franke fehlen laut Etat-Entwurf 2022 17 Millionen Euro.

„Es gibt eine Differenz zwischen unseren Berechnungen und denen der Verwaltung“, sagt Marc Kürten, Zweiter Vorsitzender der Freizeitgemeinschaft: „Beispielsweise hat die Verwaltung unseres Erachtens nicht mit den realen Gehältern des Abi-Teams gerechnet, die zu zahlen sind. Es fehlt beispielsweise das Weihnachtsgeld. Und die Verwaltung bucht 60.000 Euro Fördermittel ein, die wir nicht haben.“ Kürten betont: „Bei unserer Kalkulation bekommen wir Öffnungszeiten wie bisher mit fünf Öffnungstagen und gleicher Stundenzahl der Mitarbeiter hin.“