Opfer waren meist ghanaische Staatsangehörige : Zollkontrolle: Reinigungskräfte in Hotels ausgebeutet

Anlass der Ermittlungen sind Erkenntnisse aus zahlreichen Prüfungen und Hinweisen. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die durch die Beschuldigten in der Hotelbranche eingesetzten Reinigungskräfte untertariflich entlohnt und bei ihnen willkürliche Lohnkürzungen vorgenommen worden sein. Die tatsächliche Entlohnung steht in einem auffälligen Missverhältnis zur geleisteten Arbeitszeit. Zur Verschleierung sollen Arbeitszeitaufzeichnungen falsch geführt worden sein. Zudem sollen vor allem ausländische Personen beschäftigt worden sein, die sich illegal im Bundesgebiet aufgehalten haben oder keine Arbeitserlaubnis besitzen. Überwiegend habe es sich hierbei um ghanaische Staatsangehörige gehandelt. „Nach den bisherigen Feststellungen liegt es nahe, dass die Zwangslage der Arbeitnehmer, die in großer Abhängigkeit zu den Arbeitgebern stehen, ausbeuterisch ausgenutzt wurde“, so Diana Hommes, Sprecherin des Hauptzollamtes Krefeld. Bei den Durchsuchungen konnten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicherstellen, darunter auch Computer und Mobiltelefone, die durch Spezialkräfte des Zolls für IT-Forensik ausgewertet werden.