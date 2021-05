Ermittlungen wegen Brandstiftung : Zwölf Autos in Solingen ausgebrannt - 400.000 Euro Schaden

Solingen In der Nacht zu Samstag sind auf dem Gelände eines Autohändlers in Solingen mehrere Autos komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Das Feuer wurde absichtlich gelegt.

Am späten Freitagabend wurde die Feuerwehr um 22.56 Uhr zu einem Brand an der Kottendorfer Straße in Solingen gerufen. Auf dem Gelände des Autohändlers Schönauen im Stadtteil Ohligs sind zwölf Fahrzeuge ausgebrannt. Zwei weitere seien durch das Feuer beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Der Sachschaden werde auf etwa 400.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.