Hildener bleibt in Haft : Drogenkarriere führt längere Zeit hinter Gitter

Zur Verhandlung über einen Ladendiebstahl wurde der angeklagte Hildener aus der Haft in den Gerichtssaal geführt. Foto: dpa/Volker Hartmann

Hilden Dior-Parfüm für 150 Euro geklaut und zur Berufungsverhandlung aus der Strafhaft vorgeführt? Da fragt man sich vor allem eines: Was ist da los beim Angeklagten, wenn man nach einem solchen Diebstahl gleich hinter Gittern landet?

Von Sabine Maguire

Die Frage beantwortete der 40-Jährige selbst, während er aus einem Leben erzählte, in dem er seit der Pubertät haltlos herumzutorkeln scheint.

Mit einem Joint hatte es angefangen, später kam Ecstasy dazu. Als das nicht mehr reichte, wurde Kokain geraucht. Und von dort war’s dann nur noch ein kleiner Schritt zum Heroin – irgendwann hing der Hildener an der sprichwörtlichen Nadel. Als er noch den Joint in der Hand hielt, habe er Angst gehabt vor harten Drogen. Aber dann seien da die Partys gewesen und offenbar immer irgendwelche Leute, die irgendwas zum Aufputschen in der Tasche hatten.

Erst waren die Jugendfreunde weg, dann auch die langjährige Freundin. Nach drei Lehrjahren war bei der praktischen Prüfung alles wunderbar gelaufen. Als es bei der Theorie hakte und er für die Wiederholung sechs Monate warten mussten, schlichen sich die harten Drogen ins Leben des Angeklagten. Wie er die bezahlen sollte? Da sah der mittlerweile 40-Jährige offenbar immer nur einen Weg: Diebstähle unter anderem in Hildener Parfümerien oder in Schuhgeschäften, die sich gewinnbringend an den Mann oder die Frau bringen ließen.

Fünfzehn Einträge gibt es bislang im Strafregister, so oft hat man ihn bislang erwischt. Die Dunkelziffer der nicht entdeckten Taten dürfte hoch sein, anders ließe sich ein derart massiver Drogenkonsum kaum finanzieren. In der Szene spricht man von „Beschaffungskriminalität“ und klar ist auch: Ohne die Sucht gäbe es diese Taten nicht.

Beim Angeklagten hatte irgendwann vor Jahren der klassische „Drehtür-Effekt“ begonnen: Kein Geld für Drogen, Parfum oder was auch immer geklaut und dafür auf die Anklagebank gekommen. Anfangs war es bei Bewährungsstrafen geblieben – irgendwann jedoch war die nächste Tat schon gefolgt, bevor die Bewährungszeit für die letzte abgelaufen war. Der 40-Jährige wurde zu dem, was die Justiz einen „Bewährungsversager“ nennt und dann wird alles das fällig, was zuvor zur Bewährung ausgesetzt worden war.

Deshalb genügte nun das Parfüm von Dior, um den Dominoeffekt auszulösen. Und nicht nur das: Für die ersten Diebstähle hatte es noch Geldstrafen gegeben, dann wurden es Bewährungsstrafen und zuletzt blieben die wegen des Parfüms verhängten sechs Monate Haft ohne Chance zur Bewährung. Nun also sitzt der Verurteilte in Haft und hoffte darauf, dass der Berufungsrichter ihm gegenüber Milde walten lässt.