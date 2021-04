Gericht verurteilt Mettmanner Schwarzfahrer : Geldstrafe statt Haft

METTMANN/WUPPERTAL Ein 53-Jähriger Mettmanner war vom Amtsgericht wegen Schwarzfahrens zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der Berufungsrichter wandelte das Urteil nun in eine Geldstrafe um, der Mettmanner soll 1800 Euro zahlen.

Zweimal ohne Ticket unterwegs und für sechs Monate hinter Gitter? Ein irritierendes Urteil - zumindest solange, bis man ins Strafregister des Angeklagten schaut. Körperverletzung, Diebstahl und auch schon mal Schwarzfahren: Dort hatte sich so einiges angesammelt, beinahe 30 Einträge in den letzten 20 Jahren. Anfangs folgten Geldbußen, später kamen Bewährungsstrafen hinzu. Diesmal jedoch schien die Geduld der Justiz am Ende gewesen zu sein, das Amtsgericht hatte den 53-Jährigen Mettmanner zu einer Haftstrafe verurteilt. Und das, obwohl der Angeklagte das Ordnungsgeld für die fehlenden Tickets längst bezahlt hatte. Mit „Null Euro“ steht der Mann bei der Rheinbahn längst schon nicht mehr in der Kreide, die Einsicht allerdings war zu spät gekommen. Zumindest beinahe: Die vom Amtsgericht verhängte Haftstrafe wurde nun vom Berufungsrichter in 1800 Euro Geldstrafe umgewandelt. Ob der Hartz IV-Empfänger die wird bezahlen können? Fraglich. Immerhin ist er mittlerweile mit dem Sozialticket unterwegs, das er zumindest im Kreisgebiet vorzeigen kann.