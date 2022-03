Kriminalität : Jugendlicher wird bei Überfall schwer verletzt

Solingen Polizei konnte nach der Tat am Donnerstag drei Verdächtige zwischen 14 und 16 Jahren ermitteln

(or) Ein 15-jähriger Schüler ist am Donnerstag Opfer eines ausgesprochen brutalen Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Jugendliche am Vortag gegen 13.25 Uhr ohne Begleitung auf der Merkurstraße in Ohligs unterwegs, als plötzlich auf eine Gruppe von drei bis fünf anderen Jugendlichen traf.