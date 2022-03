Raub in Mönchengladbach : Jugendliche bedrohen Elfjährigen mit Messer

Mönchengladbach Die Polizei fand die Tatverdächtigen und auch ihre Diebesbeute. Sie ermittelt nun wegen schweren Raubes gegen die beiden Jugendlichen.

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Elfjährige an der Skater-Anlage im Bereich Spielplatz Fliederweg auf. Gegen 17 Uhr verließ er mit zwei Freunden die Anlage. Dabei schlossen sich ihnen unter anderem die beiden Jugendlichen an. Gegen 17.15 Uhr forderte der 14-Jährige an der Straße Am Asternweg von dem Elfjährigen die Herausgabe des Stunt Scooters. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte der Jugendliche mit einem Springmesser und nahm den Roller an sich. Anschließend entfernten sich die beiden Jugendlichen von der Gruppe.