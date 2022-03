Vier Fahrzeuge beschädigt : Jugendliche werfen vom Dach der Neutor-Galerie Steine auf Autos

Dinslaken Ein aufmerksamer Zeuge sprach die beiden tatverdächtigen 14- und 15-Jährigen an und sorgte dafür, dass die Polizei informiert wurde.

Dank der Hilfe eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln, die vom Dach der Neutor-Galerie Steine auf Autos geworfen haben. Der Mann beobachtete am Donnerstag, wie ein 15-Jähriger und ein 14-Jähriger vier Fahrzeuge an der Saarstraße beschädigten, wie die Polizei mitteilt. Daraufhin lief der 49-jährige Mann auf das Dach des Einkaufszentrums, sprach die beiden Jugendlichen an und nahm sie mit zum Infoschalter der Neutor-Galerie. Von dort wurde die Polizei informiert. Die Jugendlichen aus Duisburg erwartet nun ein Strafverfahren. Die Höhe des Schadens ist nach Mitteiluing der Polizei unklar.