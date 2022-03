Polizei sucht nun Zeugen : Unbekannte beschädigen Ampeln an Kreuzungen in Voerde

Unbekannte beschädigen Ampeln an Kreuzungen in Voerde

Polizeibeamte entdeckten die Beschädigungen an den Ampeln an Voerde (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Voerde Streifenwagenbesatzungen der Polizei entdeckten die Beschädigungen. Es handelt sich um gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr.

Eine Streifenwagenbesatzung stellte am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr fest, dass eine Ampelanlage an der Kreuzung Hindenburgstraße/Am Industriepark beschädigt war. Unbekannte hatten Bauteile der Lichtzeichenanlage heruntergerissen. Dabei handelte es sich vorwiegend um die Abdeckungen und die Lichtquellen. Wenige Stunden später gegen 5 Uhr entdeckte eine andere Streifenwagenbesatzung an der Kreuzung Hindenburgstraße/Hammweg eine ähnliche Beschädigung, wie die Polizei mitteilt. Unbekannte hatten auch hier diverse Abschirmblenden abgerissen. In beiden Fällen handelt es sich nach Mitteilung der Polizei um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehrs. Nun werden Zeugen gesucht. Hinweise an die Polizei Voerde, Telefon 02855 9638-0.