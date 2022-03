Gebete für den Frieden : Ukraine-Hilfe: Viele Aktionen im Kirchenkreis

In der Evangelischen Stadtkirche in Dinslaken brennt ein Friedenslicht als Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine. Foto: Heinz Schild

Dinslaken/Voerde/Hünxe/Walsum Die Evangelische Kirche bittet um Spenden. Die Diakonie bereitet sich als Mitglied des Aktionsbündnisses der Stadt Dinslaken auf die Ankunft ukrainischer Flüchtlinge vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bilder und Nachrichten aus der Ukraine erschüttern. Nicht weit von Deutschland entfernt herrscht Krieg. Die Menschen möchten helfen, aber sie sind auch verunsichert, haben Sorgen. „Es sind viele an mich herangetreten und haben mich gefragt: Was macht ihr als Kirche?“, berichtet Friedhelm Waldhausen, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Dinslaken. „Wir sind für die Menschen da. Sie können mit ihren Sorgen zu uns kommen. In all unseren Gemeinden werden gemeinsame Friedensgebete oder ähnliche Aktionen angeboten. Aber wir sammeln auch Spenden und werden den Geflüchteten hier vor Ort helfen“, so der Superintendent.

Die Diakonie im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken ist Mitglied des Aktionsbündnisses der Stadt Dinslaken, das sich derzeit auf die Ankunft von Kriegsflüchtlingen vorbereitet. „Wir kümmern uns um die Unterbringung der Menschen bei Privatpersonen und unsere Mitarbeiter vom Psychosozialen Zentrum stehen den Opfern als Berater zur Verfügung“, erläutert Nicole Elsen-Mehring, Geschäftsführerin der Diakonie. „Auch in unseren Gemeinden in Duisburg-Walsum werden wir uns gemeinsam mit anderen sozialen Trägern engagieren“, ergänzt Alexandra Schwedtmann, Geschäftsführerin der Diakonie. Da derzeit keiner vorhersagen kann, wie sich die Lage entwickelt, wird es künftig regelmäßige Pfarrkonvente mit allen Pfarrerinnen und Pfarrern der Gemeinden geben, um dort gemeinsam Aktionen und Angebote vorzubereiten. „Die Kirche ist immer für die Menschen da und wird ihnen in dieser schwierigen Zeit beistehen“, so Waldhausen.

Zudem bittet der Evangelische Kirchenkreis um Spenden für die Betroffenen – Spenden für Hilfsaktionen zur Unterbringung der Flüchtlinge im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken: Diakonisches Werk Dinslaken Bank für Kirche und Diakonie eG-KD-Bank, IBAN: DE 33 3506 0190 1088 4070 20, BIC: GENODED1DKD, Verwendungszweck: Ukraine.

Spenden für direkte Hilfe in der Krisenregion: Diakonie Katastrophenhilfe Berlin, Evangelische Bank, IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02, BIC: GENODEF1EK1, Stichwort: Ukraine Krise.

Menschen, die Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung stellen möchten, können sich an ukraine-hilfe@dinslaken.de oder wohnraumangebot@stadt-duisburg.de wenden.

Angebote der Gemeinden. Dinslaken: 6.März Ökumenisches Friedensgebet um 18 Uhr in der St.-Vincentius-Kirche am Altmarkt.

Hiesfeld: Am kommenden Samstag, 5. März, werden in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Sachspenden für die Ukraine-Soforthilfe gesammelt. Benötigt werden: Hygieneartikel (Seife, Duschgel, Zahnpasta, Zahnbürsten), Kleinkinderbedarf (Babynahrung im Glas, Windeln, Feuchttücher), Nahrungsmittel (nur Konserven zum sofortigen Verzehr, wie Eintöpfe, Suppen, Fisch), sonstige Materialien (Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge, Erste-Hilfe-Sets, Taschenlampen mit Batterien). Die Spenden können im Gemeindehaus Kirchstraße 7 abgegeben werden. Weitere Infos auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.evkg-hiesfeld.ekir.de

Götterswickerhamm / Spellen-Friedrichsfeld: Die Gemeinden bieten reihum jeden Freitag um 18 Uhr ein Ökumenisches Friedensgebet an: 4.März: St. Paulus, Voerde; 11. März: Evangelische Kirche, Friedrichsfeld; 18. März: St. Peter, Spellen; 25.März: Evangelische. Kirche, Grünstraße; 1. April: St. Elisabeth, Friedrichsfeld; 8. April: Evangelische Kirche, Götterswickerhamm.

Walsum-Aldenrade: In allen Gottesdiensten und Passionsandachten sind besondere Friedensgebete für die Menschen in der Ukraine vorgesehen. Außerdem steht in den Tagen Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr die offene Kirche Aldenrade für persönliche Gebete zur Verfügung.

Walsum-Vierlinden: Es wird im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes und im Taize-Gebet am Freitagabend, 11. März, Beginn 19 Uhr, Johanneskirche, um Frieden gebeten.

Hünxe: 4. März. Friedensgebet um 18 Uhr in der Hünxer Dorfkirche. 6. März. Konfi-Gottesdienst zum Thema „Hoffnung“ in der Hünxer Dorfkirche. Weitere Aktionen sind geplant.

Gahlen: Im Rahmen der Sonntagsgottesdienste sind besondere Friedensgebete für die Menschen in der Ukraine vorgesehen.

(RP)