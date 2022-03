Verein Metropolregion Rheinland : Drei innovative Unternehmen ausgezeichnet

Nahmen „Rheinland genial“ von Oberbürgermeister Tim Kurzbach (3.v.l.) und Wirtschaftsförderer Frank Balkenhol (3.v.r.) entgegen: (v.l.) Laura-Sophie Voß und Roland Voß (Sports for Charity), Julian Böhm und Dr. Philipp Naumann (Imbre) sowie Daniel Klages und Jule Dinnebier (Dinnebier Licht). Foto: Glumm / Stadt Solingen Foto: Stadt Solingen/Bastian Glumm

Solingen Den Preis „Rheinland genial“ erhalten aus Solingen Dinnebier Licht, Imbre und Sports for Charity für ihre Innovationskraft. Die geschäftliche Ausrichtung der Unternehmen unterscheidet sich stark.

„Die Metropolregion Rheinland ist Deutschlands Innovationsregion2, sagte Tim Kurzbach. „Gerade Solinger Unternehmen setzen hier immer wieder überzeugende Akzente auf dem Weg in die Zukunft – vor allem, wenn es um die Themen Digitalisierung, neue Technologien und Nachhaltigkeit geht.“ Frank Balkenhol zeigte sich ebenfalls begeistert: „Es freut mich, dass wir nach wie vor zahlreiche Unternehmen, Startups, Einrichtungen oder Personen in Solingen haben, die den Erfindergeist wahren und an neuen Innovationen tüfteln.“ Zudem sei es wichtig, dass die Ausgezeichneten die Vielfalt vor Ort abbilden, erklärte der Wirtschaftsförderer weiter.