Zensus 2022 startet im Mai : Stadt bereitet Volkszählung in Solingen vor

Solingen Im Mai starten die Befragungen im Rahmen des Zensus 2022. Die Stadt informiert vorab über Ablauf und Zweck der Erhebung.

Alle zehn Jahre wird in Deutschland der Zensus durchgeführt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die umfangreiche Volkszählung um ein Jahr verschoben und findet nun ab Anfang Mai statt. Solingen hat jetzt mit den Vorbereitungen begonnen. Im Auftrag des Landes NRW sei eine eigenständige Erhebungsstelle eingerichtet worden, wie die Stadt mitteilt. Die Stelle soll den Zensus in der Klingenstadt koordinieren.

Hohe Fluktuation Da die Bewohner in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften häufig wechseln, wird dort für den Zensus eine extra Befragung mit allen Bewohnern durchgeführt, die zum Stichtag dort wohnen. Das seien beispielsweise Studenten- und Arbeiterwohnheime, Pflegeeinrichtungen oder Justizvollzugsanstalten. In den Gemeinschaftsunterkünften übernimmt die Einrichtungsleitung stellvertretend die Auskünft.

Ziel der Erhebung ist es, aktuelle Daten über die Bevölkerung Deutschlands zu sammeln. Damit sollen verlässliche Aussagen über Alter, Geschlechter-Verteilungen, Bildungsstand oder Erwerbssituation im Land möglich sein. Vor allem gehe es der Stadt zufolge darum, die amtliche Einwohnerzahl zu erheben. Damit sollen veraltete oder fehlende Einträge in den Einwohnermelderegistern aktualisiert werden. Die amtliche Einwohnerzahl sei „unter anderem für die Zuweisung von Finanzmitteln an die Städte und Gemeinden von großer Bedeutung“, so die Stadt. Gleichzeitig gehe es darum, den Gebäude- und Wohnungsbestand in den Kommunen in den Blick zu nehmen. Dabei werden Informationen zu Wohnungsgrößen, dem Alter von Gebäuden und Nettokaltmieten sowie zum Wohnungsleerstand gesammelt. Da es bislang kein verbindliches Gebäuderegister in Deutschland gibt, liegen diese Daten nicht flächendeckend vor.