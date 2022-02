Betrunkener Autofahrer in Leichlingen : Nach Karnevalsparty mit 1,6 Promille am Steuer

Der junge Mann hatte zuvor in Köln kräftig gefeiert, auch mit Alkohol. Foto: Pixabay

Leichlingen/Solingen Gerade erst bekommen, schon ist er wieder weg: Die Polizei hat einem 18-jährigen Autofahrer in Leichlingen vorläufig seinen Führerschein entzogen. Die Beamten hatten den Solinger an Weiberfastnacht gegen 23.50 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Straße Am Hammer kontrolliert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 18-Jährige behauptete zwar, keinen Alkohol getrunken zu haben. Beim Aussteigen aus dem Auto hatte er jedoch deutliche Gleichgewichtsprobleme. Ein freiwilliger Test ergab 1,6 Promille. Daraufhin räumte der junge Mann ein, in Köln Karneval gefeiert und Alkohol konsumiert zu haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

(sug)