Missstände in der Kirche : Katholische Basis soll noch mehr mitreden

Frank Kulok, Ingrid Brams, Jonas Vogt, Meinrad Funke und Hans Wietert-Wehkamp (v.l.) stellten die Ziele der Arbeitsgruppe vor. Foto: Christian Beier

Solingen Mit Bannern vor ihren Kirchen erneuert die Arbeitsgruppe „Aufbruch jetzt“ aus der Pfarrgemeinde St. Sebastian ihre Kritik am Erzbistum.

Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals, der Umgang der Kirche mit geschiedenen und wiederverheirateten Beschäftigten, die Rolle der Frau und der Drang nach mehr Mitspracherecht – all diese Themen bewegen Katholiken seit Jahren. Und manche sogar zum Austritt.

169 Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Sebastian etwa entschieden sich im Jahr 2021 zu diesem Schritt, 68 mehr als im Vorjahr. Das sei zwar nicht vergleichbar mit dem Ausmaß anderer Pfarreien, aber dennoch alarmierend, betont der leitende Pfarrer Meinrad Funke.Den Ausgetretenen – unter ihnen wohl auch langjährig engagierte Gemeindemitglieder – schreibe er Briefe. „Und daraus ergeben sich oft gute persönliche Gespräche“, berichtet er.

Wie also umgehen mit der, wie Funke sagt, „bedrückenden Phase der Kirche“? „Die Zukunft der Kirche kann sich nur durch unsere Kraft entwickeln“, betont Hans Wietert-Wehkamp vom Pfarrgemeinderat stellvertretend für viele Ehrenamtler. Aus deren Kreis, genauer gesagt, Mitgliedern der Ortsauschüsse Ohligs, Wald, Merscheid und Löhdorf entstand im vergangenen Jahr die Arbeitsgruppe „Aufbruch jetzt“, zu der sich inzwischen weitere Mitstreiter gesellt haben.

Sie veranstaltete Gesprächsabende und zeigte dem Bistum buchstäblich die „Rote Karte“, indem man 300 Postkarten mit kritischen Aussagen im Generalvikariat abgab. Eine weitere Aktion plant die Gruppe für die Fastenzeit: Vom Aschermittwoch bis zum 14. April werden an allen vier Kirchorten der Pfarrgemeinde – St. Joseph, St. Katharina, St. Mariä Empfängnis und Liebfrauen – weiße Banner mit der Aufschrift „Weiter so ? Nicht in meinem Namen !“ an den Zäunen hängen. Darauf sollen Passanten unterschreiben, um ein weiteres Zeichen auszusenden.

„So wollen wir auch Menschen erreichen, die sonst nicht in die Kirche kommen“, erklärt Mit-Organisatorin Andrea Heinz. Nach ihrem Wunsch sollen sich möglichst viele Gemeinden an der Aktion beteiligen. Alle Banner will man schließlich am Karfreitag, 15. April, in Köln der Öffentlichkeit – und der Bistums-Leitung zeigen. Der Aschermittwoch als Starttermin zielte eigentlich auf die für diesen Tag geplante Rückkehr von Kardinal Rainer Maria Woelki aus seiner Auszeit ab. Dass der Erzbischof die Teilnahme am traditionellen „Aschermittwoch der Künstler“ im Kölner Dom zuletzt abgesagt hatte, ändere aber nichts, betont Wehkamp: Schließlich gehe es bei der Kritik nicht nur um eine Person.

Ihre Vorstellungen von Kirche kundtun sollen Christen derzeit in aller Welt: Dazu hat Papst Franziskus in Vorbereitung zur „Weltsynode“ im Jahr 2023 aufgerufen. Im Erzbistum Köln gibt es dazu bis zum 18. März eine Beteiligungs-Plattform im Internet, auf der unter dem Motto „Sag‘s dem Papst“ Positionen zur Zukunft der Kirche geäußert werden sollen. Ergänzend bieten die Kirchen von St. Sebastian ab Sonntag und bis zum 13. März die Möglichkeit, handschriftlich Meinungen zu äußern. „Das ist besonders ein Angebot für Menschen, die weniger technik-affin sind“, erklärt Jonas Vogt vom Pfarrgemeinderat. Die Anregungen werde man ans Erzbistum weiterleiten. Dass freilich nicht alle Gemeindemitglieder Veränderungen wünschten, gibt Pfarrer Funke unumwunden zu: „Wir müssen und werden natürlich die Meinungen aller respektieren.“ Dass der synodale Weg und die damit verbundenen Debatten nicht folgenlos blieben, zeige sich am Beispiel der Bistümer Essen, Aachen, Münster und Paderborn: Sie haben inzwischen erklärt, dass sexuelle Orientierung oder Wiederheirat nach Scheidung für Mitarbeiter keine arbeitsrechtlichen Folgen mehr haben.