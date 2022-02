Krieg in der Ukraine : Solinger demonstrieren für Frieden

Solingen Vor dem Solinger Rathaus zeigten 500 Menschen Solidarität mit der Ukraine. Die Redner fanden zum Teil klare, scharfe und emotionale Worte, mit denen der Krieg und Putins Handeln verurteilt werden.

Applaus von Teilnehmern einer Kundgebung hat für Polizisten beinahe traditionell eher Seltenheitswert. Umso herzlicher fiel der Beifall dagegen am Sonntag auf dem Walter-Scheel-Platz aus. „Die Polizei ist nicht hier, um ein Auge auf Euch zu haben, sondern um Euch zu unterstützen und zu beschützen“, hatte Solingens SPD-Vorsitzender Manfred Ackermann kurz zuvor den Besuchern zugerufen – in Anspielung darauf, dass freie Meinungsäußerung in anderen Teilen der Welt oft in Verhaftungen endet. So wie in zahlreichen Städten Russlands, in denen Bürger auf die Straße gehen, um sich gegen den Angriff auf die Ukraine zu wenden. „Diesen Menschen gebührt großer Respekt“, sagte SPD-Landtagsabgeordnete Josef Neumann, der zugleich an der Spitze der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe steht.