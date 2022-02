Karneval in Solingen : Ohligs als gallisches Dorf des Karnevals

Die Kindergarde der KG Rot-Weiß Klingenstädter. Foto: Peter Meuter

Ohligs Knapp 100 Jecken kamen in der Düsseldorfer Straße beim Altweiber-Dürpel zusammen, schunkelten, sangen und jubelten dem Solinger Prinzenpaar zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Riedel

Wer sich im Verlauf der Session den Veranstaltungskalender des Festausschusses Solinger Karneval anschaute, bekam einen trostlosen Eindruck: Denn dort ist hinter jedem Programmpunkt seit Ende November der Hinweis „Abgesagt“ zu lesen. Ganz Solingen, so könnte man meinen, habe sich coronabedingt erneut vom Straßenkarneval abgewandt.

Ganz Solingen ? Nein, natürlich nicht. Denn auf einem ganz kleinen Fleckchen im äußersten Westen der Stadt wurde dann an Altweiber eben doch fleißig gegen das Schmuddelwetter angeschunkelt. An der Ecke Düsseldorfer Straße / Forststraße versammelten sich am Donnerstagvormittag in der Spitze knapp 100 unbeugsame Jecken, um doch ein wenig vom typischen Gefühl des Straßenkarnevals aufzusaugen.

Info Karnevals-Rallye durch Ohligs Für Kinder Eine an die Corona-Regeln angepasste Karnevalsaktion für Kinder haben die Organisatoren vom „Kleinster Zoch in Ohligs“ und der OTV-Jugendabteilung auf die Beine gestellt. Am Samstag, 26. Februar, laden sie zur „Ohligser jecke Karnevals-Rätsel-Rallye“ ein. Für die Rallye müssen zwischen 10 und 16 Uhr Schaufenster abgelaufen und Fragen beantwortet werden. Start ist an der Löwen-Apotheke an der Düsseldorfer Straße, dort finden sich die ersten Hinweise. Im Ziel warten einige Überraschungen und Kamelle, versprechen die Organisatoren um Christine Backendorf: „Das Wetter soll toll werden, und wir hoffen, dass ganz viele verkleidete kleine Jecken durch Ohligs tigern.“ Unterstützt werde die Aktion von den Ohligser Jongens und Einzelhändlern.

Ob mit bunter Perücke oder Clownshut auf dem Kopf, verkleidet als Tiger und Krümelmonster oder eingehüllt in allerlei karnevalistische Schals – die Gäste ließen es sich in der einem gallischen Dorf gleich kommenden Partyzone inmitten der ansonsten recht ruhigen Fußgängerzone gutgehen. Klar, dass dabei auch das eine oder andere kühle Getränk in die Kehle rann.

Für das Pinzenpaar Jacky I. und Markus II. war der Altweiber-Dürpel einer der wenigen öffentlichen Auftritte der aktuellen Session. Foto: Peter Meuter

Und auch Gesang war – anders als über weite Strecken der vergangenen beiden Jahre – kein Tabu: Nachdem sie mit DJ Dieter Becker an der Musikanlage die Sekunden hinuntergezählt hatten, stimmten die Jecken um Punkt 11.11 Uhr den „treuen Husar“ an. „Die Welt scheint wieder offen zu sein“, rief Becker dem Publikum zu und animierte immer wieder zum Schlachtruf „Solig, lot jonn !“. „Es tut sich wieder was“, freute sich auch Rudolf Jacobs, der im Piratenkostüm am Stand seines Metzgerei- und Cateringbetriebs für die Stärkung der Feierwütigen sorgte.

Eingeladen hatte zum Altweiber-Dürpel wie in der Zeit vor der Pandemie die Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG). Und die gab somit auch dem Prinzenpaar eine der äußerst rar gesäten Möglichkeiten, sich dem närrischen Volk zu zeigen. Die ließen sich Jacky I. (Jackelien Hawranke) und Prinzgemahl Markus II. (Zwank) natürlich nicht nehmen. Sie hatten sogar ein bisschen mehr Zeit als sonst, um sich vor ihrem eigentlichen festlichen Einmarsch mit der Kindergarde der KG Rot-Weiß Klingenstädter schon einmal unter die Untertanen zu mischen.

Unter die 100 Jecken in Ohligs hatten sich auch die beiden fröhlichen Katzen gemischt. Foto: Peter Meuter

Um kurz nach 12 Uhr folgte der offizielle Empfang, bei dem Markus II. dem Anlass angemessen sein Mikrofon an die weibliche Majestät weiterreichte. „Die Schreckensherrschaft hat ein Ende“, rief sie – und erntete mit ihrer Frage „Wo sind die Mädels?“ das folgerichtige Johlen. Die Menschentraube klatschte wenig später rhythmisch zur Choreographie der jungen rot-weißen Tänzer – und fiel in den Gesang der stimmgewaltigen Prinzessin ein.