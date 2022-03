Hilfsmöglichkeiten für Flüchtlinge : Stadt richtet Hotline zu Ukraine-Krieg ein

In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen werden aktuell Hilfsangebote für geflüchtete Menschen aus der Ukraine organisiert – wie hier in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Solingen Zurzeit stehen 200 Plätze für Kriegsflüchtlinge bereit, die direkt genutzt werden können. Auch Privatpersonen wollen Ukrainern helfen.

Noch ist unklar, wie sich der russische Einmarsch in die Ukraine auf Solingen auswirken wird. Doch tatsächlich geht die Verwaltung davon aus, dass die Verteilung von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet auf die einzelnen Kommunen – wie schon während der Flüchtlingskrise 2015 – wieder über einen demnächst festzulegenden Schlüssel erfolgen wird. Wobei die Klingenstadt im Augenblick über gut 200 Plätze verfügt, die gegebenenfalls umgehend zur Verfügung stehen würden.

Dies hat die Verwaltung am Dienstag im Anschluss an eine Sitzung der Solinger Stadtspitze bekannt gegeben, bei der Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) sowie die städtischen Beigeordneten erste Weichenstellungen für eine Aufnahme von Flüchtlingen vorgenommen haben. So verständigte sich der Verwaltungsvorstand unter anderem darauf, ab sofort erneut eine solche Koordinierungsgruppe einzusetzen, die bereits ab Herbst 2015 und in den Folgejahren das Management in Flüchtlingsfragen übernommen hatte.

So soll die Koordinierungsgruppe unter anderem ermitteln, welche Kapazitäten – über die bestehenden 200 Plätze hinaus – zusätzlich geschaffen werden können. Und ferner hat die Stadt ab dem heutigen Mittwoch eine Telefon-Hotline freigeschaltet, bei der Bürger unter der Rufnummer 0212-25 08 83 50 werktags von 8 bis 18 Uhr Informationen zu Hilfsmöglichkeiten erhalten sowie jene Themen gesammelt und weitergeleitet werden, mit denen sich die Solinger bei der Verwaltung melden. Die Anlaufstelle ist zudem über die E-Mail-Adresse ­fluechtlingshilfe@

solingen.de erreichbar.

Parallel sollen aber auch solche Bürger Hilfestellungen erhalten, die sich entschließen, privat bei sich zu Hause Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Tatsächlich gab es in den zurückliegenden Tagen bereits solche Anfragen. So meldete sich am Dienstag beispielsweise eine Solinger Familie, die Freunde aus der Ukraine unterstützen will, zunächst jedoch nicht wusste, wie genau vorzugehen ist.