Festnahmen in Leverkusen : Jugendliche warfen Äste auf die Autobahn

Leverkusen Akute Gefahr für Autofahrer: Drei Jugendliche warfen Äste von einer Brücke auf die Autobahn und wurden von der Polizei gefasst. Verletzt wurde niemand.

Geradewegs in die Arme eines Streifenteams der Polizei sind drei 16-Jährige gelaufen, nachdem sie von einer Brücke in Schlebusch Äste auf die Fahrbahn der Autobahn 1 geworfen hatten. Mehrere Zeugen hatten am Dienstag gegen 15.30 Uhr der Polizei drei Jugendliche gemeldet, nachdem diese von einer Fußgängerbrücke die Äste auf die A1 geworfen hatten. Sie flüchteten in ein Waldgebiet in Richtung Grüner Weg und liefen dabei direkt auf die alarmierten Polizisten zu. Die Beamten nahmen die Minderjährigen in Obhut und übergaben sie ihren Erziehungsberechtigten. Geschädigte Autofahrer haben sich bisher nicht gemeldet.