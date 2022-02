Polizei Solingen warnt vor Betrüger : Falscher Polizist erbeutet Geld und Schmuck

Solingen Eine 82 Jahre alte Solingerin wurde in der vergangenen Woche zum Opfer des unbekannten Täters, der sich am Telefon als Beamter ausgegeben hatte.

In Solingen ist es einem Kriminellem in der vergangenen Woche erneut gelungen, einer Rentnerin unter Vorspielung falscher Tatsachen Geld und Schmuck zu entwenden. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, ereignete sich der Fall, bei der eine 82-jährige Frau aus Höhscheid zum Opfer wurde, am zurückliegenden Donnerstag und am Freitag. Der Betrüger hatte sich dabei bereits in den Tagen zuvor telefonisch als Polizeibeamter ausgegeben und die Seniorin so davon überzeugt, Geld bei ihrer Bank abzuheben und es dann zu übergeben.