Neuer VRR-Stationsbericht : Bahnstationen weiter mit vielen Mängeln

Ein neuer Anstrich soll am Solinger Hauptbahnhof Graffiti-Sprayer abhalten. Doch das gelingt bislang lediglich bedingt. Foto: Peter Meuter

Solingen Im VRR-Stationsbericht gibt es neben ein wenig Licht erneut reichlich Schatten. Alle Solinger Stationen haben Mängel in der Aufenthaltsqualität.

Mangelnde Aufenthaltsqualität, fehlende Informationen sowie rollstuhlgerechte Zugänge zu den Gleisen in nicht ausreichendem Maße – die Bahnhöfe und Bahnhaltepunkte in Solingen haben auch 2021 einen teilweise erheblichen Verbesserungsbedarf aufgewiesen. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der in dieser Woche in Gelsenkirchen den neuen Stationsbericht zur Qualität sämtlicher Bahnstationen in der Region vorgestellt hat.

Dabei erkennt der Bericht keinem einzigen Bahnhof beziehungsweise Bahnhaltepunkt in der Klingenstadt bei der Gesamtbewertung die Bestnote „ausgezeichnet“ zu. So vermochte lediglich der Hauptbahnhof in Ohligs die Prüfer einigermaßen zu überzeugen, was sich letztlich in einer Einordnung in die zweithöchste Kategorisierung „ordentlich“ niederschlug.

Info VRR testet seit 15 Jahren die Stationen der Region Bericht Der VRR-Stationsbericht wird seit 15 Jahren erstellt. Er soll auf Missstände aufmerksam machen. 2020 wurde die Bewertungsbasis geändert. Benotungen Es gibt die Kategorien „ausgezeichnet“, „ordentlich“, entwicklungsbedürftig“ sowie „nicht tolerierbar“. Erfreulich aus Solinger Sicht ist, dass keine Station 2021 in der tiefsten Bewertungsstufe landete. Untersuchungskriterien Die Hauptaugenmerke der Tester beim VRR lagen auf den Bereichen Aufenthaltsqualität, Fahrgastinformation und Barrierefreiheit.

Schlechter sieht es hingegen bei den Stationen Mitte, Grünewald, Schaberg sowie Vogelpark aus. Dort kamen die Tester jeweils zu der Einschätzung, dass die Zustände „entwicklungsbedürftig“ seien. Wobei immerhin festzuhalten bleibt, dass 2021 erneut kein Solinger Bahnhöfe in der schlechtesten Stufe „nicht tolerierbar“ landete. Doch das bedeutet nicht, dass die Zuständigen bei der Bahntochter DB Station und Service die Hände in den Schoss legen können. Im Gegenteil, hat sich die Situation zuletzt doch wenigstens partiell einmal mehr verschlechtert.

Graffiti sind auch am Bahnhaltepunkt Grünewald nach wie vor ein Problem. Zudem ist der Aufzug wieder defekt. Foto: Oberpriller Foto: Martin Oberpriller

Grünewald Dies gilt speziell für den S 7-Halt Grünewald. Dort vergaben die Prüfer in der Kategorie Barrierefreiheit die Einstufung „ordentlich“. Und bei der Fahrgastinformation sprang sogar ein „ausgezeichnet“ heraus, was die Gesamtnote „entwicklungsbedürftig“ ergab. Aber mittlerweile ist der Aufzug mal wieder defekt, weswegen Rollstuhlfahrer keine Chance haben, zu den Zügen zu gelangen. Und das hätte sich womöglich auch in der Endnote niedergeschlagen.

Hauptbahnhof Beim Hauptbahnhof fällt hingegen vor allem auf, dass er auch 2021 gerade in Sachen Aufenthaltsqualität nicht zu überzeugen wusste. Der VRR sieht diesbezüglich weiter Verbesserungsbedarf, so dass der erst vor einigen Jahren für fast zehn Millionen Euro sanierte Hauptbahnhof zum zweiten Mal in Folge die Bestnote „ausgezeichnet“ verpasste. Dabei schrammte der Hauptbahnhof bei der Aufenthaltsqualität sogar nur knapp an einer Bewertung als „entwicklungsbedürftig“ vorbei, wie ein VRR-Sprecher am Mittwoch mitteilte. Der Grund: zu viel Müll und bauliche Schäden.

Mitte Ohnehin schnitten alle Solinger Stationen bei der Aufenthaltsqualität gerade mal mit der Bewertung „entwicklungsbedürftig“ ab. In Mitte ist indes zumindest die Fahrgastinformation „ausgezeichnet“, was am Ende jedoch auch nichts an Gesamtbenotung „entwicklungsbedürftig“ änderte.

Schaberg In Schaberg wiederum sind bis auf die Fahrgastinformation („ordentlich“) alle Kategorien mit „entwicklungsbedürftig“ beurteilt. Und dies läuft in der Gesamtschau ebenfalls auf „entwicklungsbedürftig“ heraus.