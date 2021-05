Dascha aus Solingen dabei : „GNTM“-Kandidatinnen sehen Vorteil in Corona-Staffel

Am Donnerstagabend treten Romina, Alex, Dascha und Soulin (v.l.) im Finale von Heidi Klums „Germany’s next Topmodel“ an. Foto: dpa/Marc Rehbeck

Berlin / Solingen Die Finalistinnen von „Germany's Next Topmodel“ bedauern nicht, ausgerechnet in der Corona-Staffel dabei gewesen zu sein. Die Solingerin Dascha gehört als erstes Curvy Model zu den Top 4.

Keine Villa in Los Angeles, keine Gala in New York – ein Novum in der langen Geschichte von „Germany’s next Topmodel“. Wegen der Corona-Pandemie wurde die 16. GNTM-Staffel nahezu komplett in Berlin gedreht.