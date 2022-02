Finale im Europapark Rust : Miss Germany: Tönisvorsterin scheitert knapp

Info

Die Siegerin Domilita Barros (37) wuchs in einer Favela in Brasilien auf und setzte sich schon in jungen Jahren für Straßenkinder ein. Heute ist sie im Umwelt- und Klimaschutz aktiv und bezeichnet sich selbst als „Greenfluencerin“.

Der Wettbewerb Der Wettbewerb ist längst kein reiner Schönheitswettbewerb mehr. Vielmehr zählen Charakter und Projekte der Teilnehmerinnen.