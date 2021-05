Urteil am Landgericht Wuppertal : Verdreifachte Strafe in der Berufung

Solingen / Wuppertal Ein 69-jähriger Hausverwalter wurde wegen Subventionsbetrug zu einer Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro verurteilt. Laut Gericht soll der Solinger die Überbrückungshilfe mit Vorsatz beantragt haben.

Tatsächlich waren monatliche Reinigungspauschalen in einem Sportstudio in Nettetal weggefallen. Das Studio hatte wegen Covid-19 schließen müssen. Aber der Wegfall einer wesentlich höheren Pauschale, die Besorgung von Hausmeistertätigkeiten in einem Haus in Solingen – so stellte sich jetzt vor Gericht heraus – hatte mit Covid-19 nichts zu tun. Wie die Hausbesitzerin erklärte, seien die monatlichen Zahlungen im April kurzerhand beendet worden, weil es Streit über das Ausräumen von zwei unrechtmäßig genutzten Garagen gab. Für viel Geld waren diese darauf von einer Fremdfirma geräumt worden, die Kosten wolle sie verrechnen. Zudem seien die Zahlungen Vorschüsse auf eine Gewinnbeteiligung beim geplanten Hausverkauf. Mit Corona habe all dies nichts zu tun gehabt.