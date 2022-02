Finalshow am Samstagabend im Europapark Rust : Die „einarmige Prinzessin“ aus Wuppertal will „Miss Germany 2022“ werden

Gina Rühl in einem Park in Wuppertal (Archivbild). Foto: dpa/Henning Kaiser

Rust Zum 20. Mal wird am Samstagabend im Europa-Park Rust die „Miss Germany“ gewählt. Diesmal steht die Veranstaltung unter dem Motto „The Female Celebration“. Eine junge Frau aus Wuppertal steht besonders im Fokus.

Elf Kandidatinnen treten am Samstagabend im Finale um den Titel „Miss Germany“ an. Über das Live-Streaming-Videoportal Twitch können alle Interessierten die Kür im Europa-Park in Rust nördlich von Freiburg verfolgen. Dort geht das Finale der „Miss“-Wahl zum 20. Mal über die Bühne. Das Motto lautet „The Female Celebration“, gefeiert wird weiblich. In der Jury sollen unter anderem die TV-Moderatorinnen Frauke Ludowig und Laura Wontorra sowie die Schauspieler Hardy Krüger jr. und Uwe Ochsenknecht sitzen.