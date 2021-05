Corona-Regeln in Solingen : Bundesnotbremse wird Donnerstag aufgehoben

Solingen Die 7-Tage-Inzidenz ist den Prognosen entsprechend in Solingen kontinuierlich zurückgegangen. Damit kann – wie vor Pfingsten prognostiziert – am Donnerstag, 27. Mai, die Bundesnotbreme aufgehoben werden.

Zugleich treten zahlreichen Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft, die in der bis 4. Juni gültigen Schutzverordnung des Landes NRW verankert sind.

Um Gastronomen auf die anstehende Öffnung vorzubereiten, bietet die Wirtschaftsförderung Solingen in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtdienst Ordnung sowie Unterstützung des Deutscher Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) eine Frage- und Informationsstunde per Zoom an. Diese findet am Donnerstag, 27. Mai, um 11 Uhr statt. Das Angebot gilt sowohl für Anbieter, die bisher einen Abhol- und Lieferservice angeboten haben, als auch für diese, die bisher komplett geschlossen hatten.