Museumsspaziergänge in Solingen : Brauerei trommelt für Obus-Museum

Info

Verein Die Gruppe der Obus-Freunde zählt rund 130 Mitglieder. Eingerechnet sind Partnerschaften mit Vereinen in Arnheim, Dortmund, Esslingen und München. Der Einzelbeitrag liegt im Jahr bei 40 Euro. Mitglieder sind Pensionäre ebenso wie junge Leute und Berufstätige.

Fuhrpark Neben dem Obus ÜHIIIs mit Anhänger und dem Obus TS3, die beide fahren sollen, verfügt der Verein noch über einen Oberleitungswagen und einen zweiten TS sowie den MAN-Dreiachser 42, der gelegentlich noch im Linienverkehr genutzt wird. Der zweite TS kam 2019 aus Argentinien zurück nach Solingen und wird als Ausstellungsstück dienen. Ein Berner Obus von 1975, der über eine Million Kilometer fuhr, soll zurück in die Schweiz. Bei dem Geschenk ließ sich der Hilfsmotor nicht aktivieren. Neben den Obussen gibt es einen Dieselbus – einen Daimler-Benz O305, der bis 1999 in Solingen in Betrieb war.

Shop In seinem Online-Shop bietet das Obus-Museum unter anderem Fahrzeugmodelle und das Buch „Mit dem Obus durch Solingen“ an, der dritte Band von Jürgen Lehmann.

www.obus-museum-solingen.de