Schreck in Liverpool Auto durchbricht Wand von Grundschule – keine Kinder verletzt

Ein Auto ist am Montag auf das Gelände einer Grundschule in Liverpool gerast und hat eine Außenmauer des Gebäudes durchbrochen. Kinder seien während des Vorfalls nicht in der Schule gewesen, teilte die Merseyside Police am Montag mit. Die 39 Jahre alte Fahrerin wurde nach medizinischer Untersuchung wegen Verdachts auf Fahrens unter Drogeneinfluss festgenommen. Eine weitere Person in dem Wagen sei leicht verletzt worden.