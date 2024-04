Oldtimer-Schau in Solingen Nur 3000 Besucher bei den „Grünewald Classics“

Willys Jeep gibt es öfter. Er wurde aber bei den „Classics“, zumindest von Thomas Daniels, zum ersten Mal präsentiert. Der Ratinger hat den 1942 produzierten Wagen von seinem Vater übernommen – und trug wie Beifahrer Hans-Werner Berg Uniform. „Es ist ein sehr einfaches, robustes Auto“, berichtete der GI. Also genau das, was Besucher nötig gehabt hätten, die (wie im Vorjahr) auf der Wiese an der Lützowstraße parken wollten. Weil dort aber sogar Wagen mit Allradantrieb Schwierigkeiten bekommen hatten, blieb die Wiese am Sonntag gesperrt.