100 Arbeitsplätze weg Adient schließt Standort in Solingen

Damit endet am Standort Merscheid ein fast 140 Jahre altes Kapitel in der Solinger Industriegeschichte. Seit dem Jahr 1885 waren auf dem Areal an der früheren Merscheider Straße zunächst Schirmfurnituren hergestellt worden, ehe das damalige Unternehmen C. Rob. Hammerstein nach dem Ersten Weltkrieg die Fertigung auf die Zulieferung von Komponenten für die Fahrrad- und später für die Automobilindustrie umstellte. In der Blütezeit waren in dem Werk Merscheid, das 2011 vom US-Unternehmen Johnson Controls übernommen wurde und nach Ausgliederung der Automobilsparte 2016 zu Adient kam, mehrere Hundert Arbeitnehmer beschäftigt.