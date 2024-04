Nach umfangreichen Durchsuchungen in Solingen Schleuserring – Aufsichtsrat tagt am Mittwoch

18 Mitglieder zählt der Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung in Solingen. Er wird auf Antrag der CDU-Ratsfraktion am Mittwoch zusammen kommen, um über die Razzien der vergangenen Woche in der Klingenstadt zu beraten. Mit den Durchsuchungen vom 17. und 18. April wollen die Ermittlungsbehörden einem Schleuserring auf die Spur kommen. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurden dabei vier Durchsuchungsbeschlüsse auch in Solinger Behörden umgesetzt, darüber hinaus weitere in Unternehmen und Privatwohnungen.