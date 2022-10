Diskussion um Arbeitszeit-Erfassung : Solinger Jurist will Überstunden für Rente heranziehen

Solingen / Berlin CDU-Mann Dr. Kurt Kreizberg fordert Arbeitgeberabgaben zur Rentenversicherung für nicht bezahlte Überstunden. Der Vorschlag wurde der Fachkommission Soziale Sicherheit seiner Partei übermittelt.

Nachdem das Bundesarbeitsgericht in Erfurt der Bundesregierung im vergangenen Monat aufgetragen hat, eine gesetztliche Regelung zur Erfassung von Überstunden in Betrieben zu schaffen, hat sich jetzt auch der Solinger Jurist Dr. Kurt Kreizberg in die aktuelle Diskussion eingestaltet und einen Vorschlag vorgelegt, mit dessen Hilfe in Zukunft „die effektiven, teilweise nicht bezahlten Arbeitsstunden“ zur Berechnung der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung herangezogen werden könnten.