Die Berliner Brücke in Ohligs : Mehr als einfach nur ein Meilenstein

Begründung „Solingen demonstrierte in Zeiten der Teilung Deutschlands Solidarität mit dem Osten Deutschlands und folgte der bundesweiten Initiative und dem Aufruf, zentrale Plätze und Straßen nach der eigentlichen Bundeshauptstadt zu benennen, um so Berlin und den Osten Deutschlands im Bewusstsein der Bundesbürger lebendig zu halten“, heißt es in der Begründung der Denkmalwürdigkeit. Aufgrund der Kilometerangabe sowie aus dem historischen Kontext heraus sei der Berliner Bär untrennbar mit seinem Aufstellungsort an der Kamper Straße verbunden. www.berliner-baerenfreunde.de

Mahnmal Nicht in der Denkmalliste der Stadt findet sich das von Henryk Dywan im Auftrag der Stadt geschaffene Mahnmal „Unteilbares Deutschland“ von Henryk Dywan. Das Denkmal aus Basaltstein und Kupfer wurde am 13. September 1964 eingeweiht, drei Jahre nach dem Mauerbau und 15 Jahre nach der Teilung Deutschlands. „Inzwischen von der Geschichte überholt, bleibt dieses nun der Erinnerung dienende Denkmal im Solinger Stadtbild erhalten“, informiert die Stadt auf ihrer Homepage. „Zwei große Basaltblöcke, getrennt durch einen Stacheldraht symbolisierendes Kupferband mit spitzen Zacken, stellen das zweigeteilte Deutschland dar. Ein umlaufender geschlossener Basaltring schafft dennoch eine feste Verbindung und symbolisiert so die Unteilbarkeit. Der Basaltring trägt den Text der ersten beiden Zeilen der deutschen Nationalhymne.“